Scooterrijder zwaargewond na botsen op plantenbak in Wijk en Aalburg

Een scooterrijder is zaterdagavond zwaargewond geraakt nadat hij tegen een plantenbak reed op de Rivelstraat in Wijk en Aalburg. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen.

Spoed

Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.