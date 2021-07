Dinsdag hoogste punt Maas verwacht bij Heusden • Permanente dijkbewaking

11.50



De hoogwaterpiek in de Maas vlakt af naarmate de golf verder noordelijk in Limburg komt. Dat komt omdat de rivier in het plassengebied tussen Maaseik en Roermond flink kon uitvloeien, zegt Rijkswaterstaat. De verwachte hoge waterstand in Noord-Limburg komt gemiddeld eens in de dertig jaar voor. De hoogste waterstand die Zuid-Limburg trof wordt maar eens in de driehonderd jaar gezien, aldus de dienst.