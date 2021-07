Hoogste punt van de Maas heeft Brabant bereikt • uiterwaarden lopen vol

08.40



Zaterdagnacht heeft de Maas bij Vortum-Mullem het hoogste punt bereikt. Het water zakt nauwelijks omdat er volgens het waterschap Aa en Maas geen sprake meer is van een piek maar een plateau. Dit komt omdat in Brabant het landschap vlakker is dan in Limburg waardoor het water zich breder kan verdelen. Op de onderstaande foto is dit goed te zien. Dit is niet de Maas maar de ondergelopen uiterwaarden waar de omwonenden naar kijken.