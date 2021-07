Man mishandelt medewerkster bakkerij en probeert agent te slaan

Vanwege de verwarde man werd de politie opgeroepen en kwam een ambulance naar de Nieuwe Boschstraat in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Een medewerkster van De Jong Brood & Banket aan de Nieuwe Boschstraat in Breda is zaterdagmiddag mishandeld door een verwarde man. De verdachte is aangehouden, al verzette hij zich hevig tegen zijn arrestatie.

Vanwege de mishandeling werd rond halfeen de politie gewaarschuwd.

Worsteling en spugen

Toen de agenten aankwamen, zagen ze de verdachte zitten. Hij leek mee te werken met zijn de aanhouding. Maar toen een agent hem wilde boeien, trok hij zijn arm weg en probeerde hij de agent te slaan.

Vervolgens ontstond een korte worsteling, waarbij de verdachte probeerde de agent in het gezicht te spugen. De agent besloot daarop pepperspray te gebruiken. Uiteindelijk lukte het de man de handboeien om te doen.

Drugs

Omdat vermoed werd dat de man onder invloed van drugs was, werd besloten een ambulance voor de man op te roepen. De man is onder politiebegeleiding meegenomen naar een ziekenhuis.

Waarom de man de medewerkster van de bakkerij mishandelde, wordt onderzocht.

Een agente op het terras van de Jong Brood & Banket in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.