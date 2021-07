Virgil van Dijk ziedend over gerucht dat hij 'opstand tegen Van Gaal leidt'

Virgil van Dijk (foto: VI Images). vergroot

Virgil van Dijk is woest. In de Britse krant The Daily Mirror wordt gesuggereerd dat de Bredase voetballer tegen de aanstelling van Louis van Gaal is als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Sterker nog, dat hij de 'opstand tegen Van Gaal leidt'.

"Dit bericht is compleet vals", reageert de aanvoerder van het Nederlands elftal op Twitter. "Schaam je, meneer Simon Mullock!", bijt hij de schrijver van het artikel toe. Hij wijst erop dat journalisten de waarheid moeten vertellen. "En niet zomaar iets verzinnen."

Henk ten Cate

Na het teleurstellend verlopen EK nam de KNVB afscheid van bondscoach Frank de Boer. Volgens diverse geruchten zou Louis van Gaal de belangrijkste kandidaat zijn om De Boer op te volgen.

Volgens The Daily Mirror zou Van Dijk, evenals Georginio Wijnaldum en nog een paar andere internationals, liever Henk ten Cate als bondscoach zien. Waar dit bericht op gebaseerd is, is niet duidelijk. Van Dijk werkte nooit eerder samen met Van Gaal.

Brons

Van Gaal was twee keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Zijn eerste aanstelling werd geen succes. Hij miste met Oranje het WK voetbal in 2002. Zijn tweede periode was daarentegen zeer succesvol, met een bronzen medaille op het WK in 2014 als eindresultaat. In de strijd om de derde plaats werd thuisland Brazilië op indrukwekkende wijze met 3-0 aan de kant gezet.

