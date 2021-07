De uiterwaarden in Brabant stromen vol: bekijk het van boven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De uiterwaarden stromen vol in Brabant.

Het stijgende water in de Maas zorgt in Brabant nog vooral voor mooie plaatjes. Zo ook in Maren-Kessel, zoals te zien is op de bovenstaande dronebeelden die zondag zijn gedraaid.

Maaike Cnossen Geschreven door

Het hoge water zorgt in onze provincie nog niet echt voor problemen. Dit komt omdat het landschap in Brabant vlakker is dan in Limburg, waardoor het water zich breder kan verdelen. De uiterwaarden stromen vol.

De 'problemen' in Brabant beperken zich vooralsnog tot pontjes die uit de vaart worden gehaald. Ook wordt opgeroepen om niet te gaan zwemmen en recreëren in en op het water.

