Vriendengroep bouwt zwemparadijs van 250 bierkratten: 'De timing is goed'

Waarom 250 lege bierkratten inleveren bij de supermarkt als je er ook een zwembad van kunt bouwen? Dat bedachten elf vrienden uit Westerhoven afgelopen februari en nu is het buitenzwemparadijs klaar.

Na een paar maanden hard werken (en doordrinken) is het resultaat daar: een zwembad met alles erop en eraan. Een trap om comfortabel in het zwembad te stappen, een waterglijbaan, verlichting voor de late uurtjes en zelfs een pomp om de kwaliteit van het water op peil te houden.

Het idee ontstond afgelopen winter. “We dachten: als we de kratten opsparen in plaats van inleveren, kunnen we een zwembad bouwen. Dat hebben we dus gedaan. Tussen de kratten zitten ijzeren palen om alles bij elkaar te houden”, vertelt zwembadbouwer Joep Hoeks (22).

“Tijdens de opbouw kwamen er steeds meer ideeën bij.”

In mei was het benodigde aantal lege bierkratten voor het zwembad bereikt en kon het bouwen beginnen. “Tijdens de opbouw kwamen er steeds meer ideeën bij”, zegt Joep. “Toch maar een glijbaan, toch maar licht. En nu is het zwembad helemaal af. De timing is goed, want nu is het mooi weer.”

Voor de vriendengroep was het zwembad bouwen een koud kunstje: eerder bouwden ze in de garage van één van hen al een thuiscafé. Nu staat vlakbij dat café ook nog een zwembad. Voorlopig blijft het daar even bij. “We gaan nu eerst maar eens genieten van het café en zwembad”, lacht Joep.

