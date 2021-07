Bijna blinde wethouder keert terug in Eindhoven: 'Zonder zicht, met visie'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bijna blinde wethouder keert terug in Eindhoven: 'Niks was meer normaal'

Bijna blind raakte de Eindhovense wethouder Marcel Oosterveer vorig jaar. Maanden kon de VVD'er niet werken, maar deze week maakte hij zijn comeback: “Zonder zicht, maar wel met visie.”

Maaike Cnossen Geschreven door

“Ik ben blij dat ik er weer mag zijn," vertelt Oosterveer in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK. "Ik ben bijna een jaar weggeweest." Zijn terugkeer vereiste wel flinke aanpassingen. De wethouder ziet nog maar voor acht procent en dat wordt niet meer beter.

“Het is echt kijken wat wel en niet haalbaar is. Natuurlijk heb ik getwijfeld of het ook wel kon”, vertelt hij. “Maar ik heb bijvoorbeeld een computer die tegen mij praat. Het gaat allemaal nog wel een stuk langzamer. Maar dat komt wel.”

In 2018 ging zijn zicht achteruit. Hij vertelt dat hij wakker werd en dat zijn ogen het niet meer goed deden. “Toen was het donker. Je denkt eerst dat je de tijd vergeten bent en dat het nog nacht is. Maar toen zag ik toch iets van schemering. Dan gaan alle alarmbellen wel rinkelen.”

Netvliesloslating

En het werd nog erger. Zijn netvlies liet vorig jaar augustus los. En nu is hij dus grotendeels blind. “Hele eenvoudige dingen die normaal waren, zijn opeens niet meer normaal. Zoals naar de winkel gaan en boodschappen uitkiezen. Of iets als tandenpoetsen. Of naar de wc gaan, want: waar is het wc-papier?”

Ondanks de hindernissen is de wethouder vastbesloten terug te keren. “Je wil er zijn voor alle Eindhovenaren. Daarvoor word je ook gekozen.”

Hij heeft het afgelopen jaar leren omgaan met zijn nieuwe leven. En gaat er nu vol goede moed tegenaan. Hij is van plan zich als politicus meer in te gaan zetten voor mensen met een beperking. “Ik kom er nu achter dat kleine veranderingen in de openbare ruimte erg lastig kunnen zijn. Dan loop je ergens en dan staat daar opeens een prullenbak. Dat weet je niet, dus loop je daar als iemand met een visuele beperking tegenaan. Daar sta je normaal gesproken veel te weinig bij stil.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.