Vrouw vindt vier kittens in kliko: 'Moeten haast wel gedumpt zijn'

Vier kittens die met grote groene kattenogen omhoog keken, dat is wat een bewoonster van het Perosihof in Tilburg onlangs in haar grijze afvalcontainer vond. Ze opende het deksel van de kliko, omdat ze gemauw en gepiep hoorde en ontdekte toen de diertjes.

Mogelijke dumping, schrijft de Dierenambulance Brabant Noord-Oost op Facebook. In hoofdletters, met felrode uitroeptekens ervoor en erachter. In de post staat: "Deze beestjes moeten haast wel gedumpt zijn, hoe komen ze anders in die container terecht."

"We wilden het vangnet gebruiken, maar de kittens vonden de steel een beter idee."

Hoe dan ook: de vier pluizige beestjes zijn weer in veiligheid. Toen medewerkers van de dierenambulance te hulp schoten, grepen de kittens die met al hun zestien pootjes aan. "We dachten ze eruit te halen met een vangnet, maar de kittens vonden de steel een beter en sneller idee. Hierdoor werd het voor ons ook makkelijker om ze te pakken en in een kooitje te doen en ze vervolgens naar Dierenasiel Waalwijk te brengen."

Voor wie ze daar acuut wil ophalen: ze zitten er niet meer. De Dierenbescherming heeft ze opgehaald. Waar ze vervolgens naartoe zijn gebracht, is niet bekend.

Opmerkelijk is dat de Dierenambulance Amsterdam vrijdag ook een kitten verzorgde die gevonden was in een vuilnisbak pp de grens met België, bij Breda.

