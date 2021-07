Te koop: vakantievilla voor één miljoen

Toe aan een tweede huis en een flinke smak geld op de bankrekening? Dan is deze vakantievilla in Milheeze misschien wat voor jou. Het houten stulpje, volgens de makelaar een ‘zeldzaam Fins landhuis’, staat sinds een tijdje op Funda voor het bedrag van één miljoen euro.

Het houten huis lijkt op het eerste gezicht niet enorm groot, tot je de foto’s van het souterrain ziet. Onder het huis is een complete wellneskelder, uitgerust met jacuzzi, sauna en Turks stoombad. Je auto parkeren is geen probleem: in de ondergrondse garage is volgens de makelaar plek voor vier wagens.