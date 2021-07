Auto's in sloot na botsing op A50 bij Veghel, flinke ravage

1/1 Twee auto's in sloot na botsing op A50 bij Veghel

Twee auto's zijn zondagavond na een botsing in de sloot langs de A50 bij Veghel beland. Het ongeluk gebeurde rond elf uur.

Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand. Een ooggetuige spreekt van een 'flinke ravage'.

In de twee auto's zaten in totaal drie mensen. Een van hen is aangehouden vanwege rijden onder invloed. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.