Geen code rood meer voor Maas, nog een week voor rivier binnen oevers is

15.15



De hoge waterstanden in de rivieren in Nederland gaan overal zakken. In de Rijn is de piek bij Lobith inmiddels voorbij. De Nederrijn, de Waal, de Lek en de IJssel stijgen vandaag wel iets verder, maar vanaf morgen zakt het water ook daar. In de berichtgeving over het hoogwater in de Maas is sinds 14.00 uur vanmiddag geen sprake meer van code rood, en is afgeschaald naar oranje. Dat meldt de NOS.