Veerdiensten uit de vaart vanwege hoge waterstand Maas

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte over de ontwikkelingen van het hoogwater in de Maas en de gevolgen daarvan voor Brabant.

De hoofdpunten:

Waterschappen verwachten geen grote problemen door hoogwater.

07.51 Veerdiensten nog altijd gestremd

De veerdiensten Afferden en Vierlingsbeek-Bergen zijn nog altijd gestremd vanwege de hoge waterstand van de Maas. Ook alle veerponten van stichting De Maasveren varen voorlopig niet. "Het duurt zeker tot woensdag of donderdag voordat we weer kunnen varen", laat een woordvoerder weten.

23.52 Meer dan vijf miljoen euro binnen voor gedupeerden hoogwater Limburg

Het totale donatiebedrag via Giro 777 was zondagavond opgelopen tot meer dan vijf miljoen euro, meldt de organisatie. Het geld is bestemd voor de door overstromingen getroffen gebieden in Limburg. Volgens een woordvoerder van organisator Nationaal Rampenfonds hebben circa 105.000 mensen een donatie gedaan. Daarmee geeft een donateur gemiddeld zo'n 47 euro.

00.01 Dassenhol gesloten bij Linden

Waterschap Aa en Maas heeft zondag een dassenhol afgesloten in de Maasdijk bij Linden, een dorp in de gemeente Cuijk. Het hol tastte de veiligheid en stabiliteit van de dijk aan. Met een shovel is een steunberm van zand aan de binnenkant van de dijk gebouwd. In de Maasdijk bevinden zich diverse dassenholen. Dijkinspecteurs letten daar extra op nu de Maas een hoogwatergolf afvoert.

