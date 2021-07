PSV wacht na Galatasaray in volgende ronde Celtic of FC Midtylland

PSV sloot de laatste test voor het tweeluik met Galatasaray met goed gevoel af (foto: OrangePictures). vergroot

De focus van trainer Roger Schmidt en de spelers van PSV ligt op woensdagavond. Dan staat de eerste van twee duels met Galatasaray op het programma. Maandagmiddag werd er echter ook al geloot voor de derde voorronde in de Champions League. Als de Eindhovenaren als winnaar uit het tweeluik komen, wacht in de volgende ronde de winnaar van het duel tussen Celtic en FC Midtylland.

Woensdagavond speelt PSV in de tweede kwalificatieronde in eigen huis tegen Galatasaray, een week later is de return in Turkije. Het is de eerste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League. De tweede horde is na de loting in Nyon nu ook bekend.

Lukt het PSV om Galatasaray over twee wedstrijden de baas te zijn, dan is het verzekerd van deelname aan de groepsfase in de Europa League. Het doel om naast Ajax de tweede Nederlandse ploeg in de Champions League te worden, is ook met winst op Celtic of FC Midtylland nog niet bereikt. Na twee wedstrijden tegen de Schotten of Denen volgen de play-offs. Als PSV die bereikt én wint, speelt het pas op het hoogste Europese podium.

PSV, de nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland, zit in de kwalificatiereeks in het zogeheten League Path. En daar had het in plaats van de winnaar van Celtic-Midtylland ook een zwaardere tegenstander kunnen treffen. Shakhtar Donetsk, Benfica en AS Monaco waren de andere mogelijke tegenstanders.

Europa League

Als Galatasaray over twee wedstrijden sterker blijkt dan PSV, dan is de Champions League-droom sowieso over. PSV moet dan verder in de kwalificatiereeks voor de Europa League. De ploeg van Schmidt wacht dan een dubbele ontmoeting met St. Johnstone uit Schotland.

