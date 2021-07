Kay de Wolf is pas 16, maar gooit al hoge ogen tijdens MXGP in Oss

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De 16-jarige motorcrosser Kay de Wolf gooit hoge ogen tijdens GP in Oss.

Waar favorieten als Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Roan van Moosdijk met een blessure of pech afhaakten, was er zondag tijdens de MXGP in Oss toch een Brabants hoogtepunt. In zijn debuutjaar in de MX2 behaalde de pas 16 jaar oude Kay de Wolf uit Eersel in de tweede manche heel knap een podiumplaats.

De vreugdetranen kwamen pas na de huldiging en de interviews voor zijn derde plek in de tweede race. Daarvoor besefte Kay de Wolf waarschijnlijk nog niet helemaal wat hij in Oss had geflikt. Of hij was gewoon te moe om het echt door te laten dringen. Maar eenmaal in de armen van zijn vader Stefan en moeder Rian was er geen houden meer aan.

"Mijn moeder is er altijd bij als ik ga rijden", zegt een geëmotioneerde Kay de Wolf. "En mijn vader werkt echt heel hard om mij en mijn broertje te laten crossen. Door hen heb ik dit bereikt."

"Ik ga mijn best doen om dezelfde dingen te bereiken als Jeffrey Herlings."

Kay de Wolf is pas zestien en debuteerde dit seizoen in de MX2-klasse. Dat er veel talent aanwezig is, blijkt nu ook uit de knappe derde plek in de tweede manche. "Het was spektakel", zo zegt de crosser uit Eersel. "En dan ook nog eens voor mijn thuispubliek in Brabant. Ik heb er geen woorden voor."

Ook vader Stefan is na afloop bijna sprakeloos. "Ik ben supertrots dat hij dit zo heeft gedaan", zo zegt hij. "Ik heb ook geen idee waar zijn talent vandaan komt, want mijn vrouw en ik komen allebei niet uit de motorcrosswereld. Ik heb zelfs nog nooit op een crossmotor gezeten. Hij heeft het echt zelf ontwikkeld."

De jonge rijder snapt dat mensen hem door deze prestatie in Oss gaan vergelijken met topper en oud-wereldkampioen Jeffrey Herlings. "Ik heet nog steeds Kay de Wolf, maar ik ga mijn best doen om dezelfde dingen te bereiken", zo laat hij weten.

