Geen gips meer bij 'eenvoudige' breuken: nieuwe aanpak Catharina Ziekenhuis

Gebroken onderarmen, tenen of vingers gaan bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven niet meer standaard in het gips. Het ziekenhuis gaat een ander hulpmiddel inzetten, zoals een drukverband of een brace. Dat geeft voldoende ondersteuning.

Het Catharina Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Brabant dat met deze methode gaat werken. Jaarlijks kunnen 900 patiënten met ‘eenvoudige’ breuken geholpen worden. “De ervaring leert dat sommige letsels altijd goed genezen. Denk aan bepaalde breuken van de teen, vinger, onderarm en enkel“, zegt orthopedisch chirurg Niek Schepel van het Catharina Ziekenhuis.

Volgens het ziekenhuis geneest de breuk net zo goed als bij gips. Emile Honings coördineert het project. Hij ziet veel voordelen. “Als er een hulpmiddel zoals een ‘walker’ om je voet zit, kun je nog wel lopen. Met gips gaat dat niet. Voorheen moest gips wel gebruikt worden omdat de ontwikkelingen nog niet zo ver waren. Nu zijn er hulpmiddelen van kunststof die ook goed ondersteunen.”

Begeleidende app

De app Virtual Fracture Care ondersteunt het genezingsproces en geeft aan hoever je al zou moeten zijn. Ook staan er oefeningen in. Terugkomen hoeft dus niet meer, terwijl dat eerst wel moest om het gips te verwijderen. Orthopedisch chirurg Schepel: “Dat scheelt veel onnodige ziekenhuisbezoeken. Patiënten krijgen een brace of drukverband die zij zelf kunnen verwijderen. Uiteraard ontvangt de patiënt hier de nodige instructies voor.”

Het Catharina Ziekenhuis heeft het idee overgenomen van Santeon-collega OLVG in Amsterdam dat al enkele jaren met deze methode werkt.

