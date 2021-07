De lach van Elton Kabangu zegt alles: 'Geen excuses meer, ik heb er zin in'

Elton Kabangu met een grote glimlach (foto: OrangePictures). vergroot

Elton Kabangu is een van de spelers die in de eerste weken van de voorbereiding opvalt bij Willem II. De buitenspeler straalt weer, eindelijk. De Belg was lang afwezig door corona, kwam zelfs op de intensive care terecht. Nu is hij echt terug. Terugkijken wil hij het liefst niet meer, met een positief gevoel en wat bravoure kijkt hij vooral vooruit.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Ik voel me goed", zegt Kabangu. Dat doet hij met een grote glimlach. Hij straalt echt als hij het heeft over acties maken, druk zetten op de tegenstander en de vele speelminuten die hij krijgt. Is hij weer echt fit? Dat is een vraag die de afgelopen weken regelmatig is gesteld. "Vorig seizoen ligt achter mij. Er is geen excuus meer. Ik wil er ook niet te veel meer over praten. Het is gebeurd, jammer genoeg. Maar nu is de volle focus op volgend seizoen."

Als buitenspeler laat Kabangu zich goed zien aan trainer Fred Grim. Alle wedstrijden kreeg hij speeltijd. Een groot verschil met vorig jaar. Eenmaal terug bij de groep zat speeltijd er toen niet in. "Iedereen weet waar ik vandaan kom, ik was op dat moment geen meerwaarde voor het team. We moesten er toen in blijven, dan heb je spelers nodig die geconcentreerd zijn en op dat moment alles kunnen geven."

"Ik zie het als een beloning voor het harde werk van vorig seizoen en in de vakantie."

Dat lukte toen nog niet, nu wel. In de laatste oefenwedstrijd speelde hij bijna tachtig minuten. Sinds zijn komst naar Willem II kwam hij niet eerder tot een wedstrijd met zoveel minuten. "Dat klopt." En weer is daar de grote lach. "Ik zie het als beloning voor het harde werk van vorig seizoen en in de vakantie. Ik wil natuurlijk nog meer minuten maken. Ik kijk ook echt uit naar dit seizoen. Nu gaan we het laten zien, hoop ik."

De voormalig voetballer van FC Eindhoven is blij met de komst van Grim als nieuwe trainer. "Heel blij. Ik heb het gevoel dat hij mij begrijpt. Hij geeft me de vrijheid om te doen wat ik kan, dat motiveert mij."

"Het is natuurlijk een goed gevoel, daar kun je niet over liegen."

De vele speelminuten spelen natuurlijk mee bij dat goede gevoel. Al telt dat nu nog niet volgens Kabangu. "Het is natuurlijk een goed gevoel, daar kun je niet over liegen. Ik ben blij met de minuten die ik nu krijg en ga vol voor mijn kansen. Maar uiteindelijk wil je spelen tegen Feyenoord. Daar ga ik voor, in de competitie erin staan. Dat ik nu lang kan spelen is natuurlijk goed en de resultaten zijn goed. Maar we willen meer. En ik ook."

Grim wil ook meer. De trainer zag tijdens de 2-0 zege op Excelsior goede dingen. “Maar er kan ook nog veel beter. Dat vind ik altijd, zit in de aard van het beestje.” Kabangu moet als aanvaller bijvoorbeeld heel veel meters maken. "Met z’n allen druk zetten. Het klopt dat we veel moeten lopen. Maar dat vind ik niet erg, dat is een van mijn kwaliteiten. En ook de andere spelers willen arbeid leveren voor het team."

De teller staat voor Kabangu nu op zes goals. Het hadden er misschien al tien moeten en zeker kunnen zijn. Daar ligt hij echter niet wakker van. "Dat zit helemaal niet in mijn hoofd. Ik ben er van overtuigd dat de volgende kans er wel in zal gaan. In de competitie moet ik ze gewoon binnen rammen. Je moet vertrouwen hebben in jezelf. Dat is niet arrogant bedoeld, ik heb er gewoon zin in."

