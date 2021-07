Opmerkelijk: buschauffeurs mogen niet meer toeteren naar burgemeester

Busstation Neckerspoel Eindhoven (foto: Ab Donker). vergroot

Een dringende oproep aan de buschauffeurs van Eindhoven: stop met toeteren naar de burgemeester. Dat klinkt misschien gek, maar het gebeurde regelmatig zonder dat de buschauffeurs dat in de gaten hadden. Burgemeester John Jorritsma mag namelijk met zijn auto gebruik maken van de busbaan, maar niet alle chauffeurs zijn daar van op de hoogte.

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven stelde maandag raadsvragen over de zaak. Busvervoerder Hermes hing afgelopen week briefjes op met de vraag rekening te houden met de burgemeester. Op het briefje staat: 'De burgemeester mag gebruik maken van de busbanen in Eindhoven. Regelmatig wordt de chauffeur van de burgemeester geconfronteerd met toeterende buschauffeurs die denken dat er illegaal gebruik gemaakt wordt van de busbaan. De burgemeester rijdt in een blauwe Audi e-tron."

"Ze toeteren of maken een handgebaar."

"Als buschauffeurs wagens zien waarvan ze denken dat die niet op de busbaan thuishoren geven ze die auto's wel een signaal", zegt Fred Tilburgs van Hermes. "Ze toeteren of maken een handgebaar." Dit gebeurt blijkbaar ook regelmatig richting de burgemeester.

Raadslid Tjerk Langman begrijpt niet waarom de burgemeester over de busbaan mag. Hij stelde hier maandag raadsvragen over. "We werden getipt door iemand van Hermes toen de briefjes werden opgehangen", vertelt hij. "Ik snap er niks van. De gemeente heeft het beleid om autorijden in het centrum te ontmoedigen en dan mag de burgemeester over de busbaan rijden. Dat is niet logisch."

"De burgemeester heeft een voorbeeldfunctie."

Dat sommige hulpdiensten zoals ziekenwagens of politieauto’s in bepaalde omstandigheden over de busbaan mogen rijden is een feit. Ook hebben bepaalde taxi’s hier een ontheffing voor. Volgens Tilburgs is de gemeente ook in de positie om sommige particulieren een ontheffing hiervoor te geven. Wellicht is Jorritsma hier één van.

"Ik begrijp best dat als er calamiteiten zijn, de burgemeester wel eens over de busbaan moet rijden", zegt Langman. "Maar wij hebben doorgekregen van iemand van Hermes dat het regelmatig gebeurt. Stel je voor: je staat ’s ochtends tijdens de spits in de file op de Sterrenlaan en dan rijdt de burgemeester je voorbij op de busbaan omdat hij ergens een afspraak heeft. Dat is gewoon raar. De burgemeester heeft nog wel een voorbeeldfunctie."

Omroep Brabant heeft contact gezocht met de gemeente Eindhoven. De gemeente kon maandag nog geen verdere toelichting geven.

