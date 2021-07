100 kilo cocaïne gevonden in huis na ongeluk in Hilvarenbeek

Het ongeluk gebeurde bij Den Oliepint (foto: Google Maps). vergroot

De politie vond zondagavond in een huis in Hilvarenbeek zo'n honderd kilo cocaïne, goed voor een waarde van ongeveer 2,5 miljoen euro. Agenten onderzochten het huis van een man naar aanleiding van een ongeluk dat hij vlak daarvoor had op Den Oliepint.

De 46-jarige man had zondagavond rond half negen een aanrijding met een man en een vrouw die op scooter reden. De scooterrijders reden vanaf de Tilburgse weg naar Den Oliepint toen ze werden aangereden. "Hij maakte snel een bocht naar rechts en stopte niet. Maar wij hadden voorrang. Hij had waarschijnlijk niet goed gekeken", vertelt een van de slachtoffers. Ze zitten allebei thuis met wat kneuzingen en hechtingen.

Toen de politie kwam, bleek dat de man zich niet kon legitimeren en dat hij in een huurauto reed waarvan hij geen papieren had. Volgens de politie leidde onderzoek naar zijn identiteitsbewijs haar naar het huis van de man aan de Slibbroek.

Vuurwapen en drugs

Agenten onderzochten zijn huis en schuur en vonden een vuurwapen en een grote hoeveelheid drugs. De recherche gaat er vanuit dat het cocaïne is, naar schatting zo'n honderd kilo. Er moeten nog wat testen worden gedaan en de politie doet verder onderzoek.

