Militairen keren terug na dagen doorbikkelen in overstroomd Limburg

Na een aantal dagen stevig doorbikkelen in Limburg, keren de militairen uit Oirschot maandagmiddag weer terug naar de kazerne voor wat welverdiende rust. Luitenant Gaetano vertelt wat ze de afgelopen dagen allemaal hebben gedaan om te helpen bij de watersnood.

Luitenant Gaetano kijkt tevreden terug: "Je kunt wel stellen dat er hard gewerkt is. We zijn hier zaterdagochtend aangekomen en hebben zaterdagavond bewoners geëvacueerd. Het is goed dat we iets konden doen. Je ziet het op televisie gebeuren en toen was er al de hoop dat wij iets konden betekenen. Ik denk dat we goed werk hebben kunnen doen dus in die zin is het geslaagd."