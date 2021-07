Honderdduizenden gestolen veilingkisten in loods in Moerdijk

Foto: Politie. vergroot

De politie heeft maandag in een loods in Zevenbergschen Hoek honderdduizenden veilingkisten gevonden. De waarde loopt op in de duizenden euro's. Waarschijnlijk zijn de inklapbare plastic kisten afkomstig van diefstal. Agenten waren naar de loods gegaan naar aanleiding van eerder onderzoek naar de diefstal van veilingkisten.

Ista van Galen Geschreven door

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag een melding van inbraak bij een bedrijf in Westdorpe. Daar betrapten agenten een vrachtwagenchauffeur op heterdaad toen hij tientallen pallets met veilingkisten probeerde te stelen. Ze hebben de 23-jarige man uit Raamsdonksveer direct aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord.

De politie had daarvoor al een onderzoek lopen naar aanleiding van een diefstal op 6 juni van bijna tienduizend veilingkisten. Mogelijk was dat het werk van dezelfde chauffeur, denkt de politie. Ook een 41-jarige man uit Dordrecht is zondag aangehouden, omdat hij misschien bij deze diefstal betrokken is.

Eigenaar onbekend

Beide onderzoeken leidden de politie maandag naar de loods waar honderdduizenden gestolen veilingkisten lagen. Deze zijn in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk wie de eigenaar van al deze kisten is.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.