Man die twee keer inreed op vrouw aangehouden voor poging tot doodslag

De Spoorlaan in Tilburg (foto: Google Maps). vergroot

Bij een ruzie is een man met zijn auto ingereden op een andere auto met daarin een vrouw en kind. Dat gebeurde in de Spoorlaan in Tilburg. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Volgens het Brabants Dagblad ging het maandagmiddag mis rond kwart over vier. Een man zou hebben ingestuurd op een grijze Renault. Het gebeurde op een kruispunt van de Spoorlaan. In de Renault zaten een vrouw en een kind. De vrouw rende van schrik de wagen uit, waarna de dader nog een keer op haar in probeerde te rijden. Daardoor kwam ze klem te zitten.

Dwongen te stoppen

Volgens de krant zagen veel mensen de aanrijdingen gebeuren. Omstanders op straat, maar ook mensen vanaf het balkon van hun huis. Meerdere omstanders dwongen de automobilist te stoppen door op de ramen van de auto te slaan en aan zijn ruitenwissers te trekken.

Volgens de politie hoefde het slachtoffer niet naar het ziekenhuis. Ze is lichtgewond geraakt. Het kind in de auto is ongedeerd.

De politie gaat ervan uit dat de man opzettelijk op de vrouw is ingereden en verdenkt hem van poging tot doodslag. Zijn auto is in beslag genomen. Een verkeersongevallenspecialist doet ter plaatse onderzoek.

