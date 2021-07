Motorrijder (32) overleden bij ongeluk op de N615 in Lieshout

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Motorrijder overleden bij ongeluk op N615 in Lieshout.

Een motorrijder uit Beek en Donk is maandagavond verongelukt op de N615 in Lieshout. De man van 32 botste op deze weg tussen Lieshout en Beek en Donk op een auto. Er was ook een tweede motor in de buurt toen het ongeluk gebeurde.

Ista van Galen Geschreven door

De automobilist is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie kan nog niet zeggen hoe het nu met het slachtoffer is en om wie het gaat.

Motor botste frontaal op auto

De politie hoopt haar onderzoek dinsdagmiddag af te kunnen ronden. Dan wordt mogelijk ook duidelijk of de twee motorrijders aan het racen waren. Vooralsnog kan de politie alleen bevestigen dat een van de twee motoren op de andere rijbaan terecht is gekomen en zo frontaal op de auto botste. Ze hoopt dat getuigen, die nog gehoord moeten worden, meer duidelijkheid brengen.

Het ongeval gebeurde rond half elf. De Beekseweg was daarna bezaaid met brokstukken van de voertuigen.

Foto: Harrie Grijseels - SQ Vision vergroot

Foto: Harrie Grijseels - SQ Vision vergroot

Foto: Harrie Grijseels - SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.