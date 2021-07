Motorrijder overleden bij ongeluk op N615 in Lieshout

Foto: Harrie Grijseels - SQ Vision vergroot

Een motorrijder is maandagavond overleden na een botsing met een auto op de N615 in Lieshout. Dat heeft de politie maandagavond bevestigd. Op foto's is te zien dat de Beekseweg is bezaaid met brokstukken van de voertuigen.

Ista van Galen Geschreven door

Het is nog onduidelijk hoe het met de bestuurder van de auto gaat. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

