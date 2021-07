Wachten op privacy instellingen... Het hoogwater in de Biesbosch levert prachtige plaatjes op Deze koeien houden hun pootjes droog Hoogwater in de Biesbosch vanuit een uitkijktoren Volgende Vorige vergroot 1/4 Hoogwater in de Biesbosch heeft ook positieve gevolgen

Bakken met water stromen vanuit de Rijn en de Maas de Biesbosch in. Het water bereikt hier dinsdag en woensdag het hoogste punt. Dat levert niet alleen prachtige plaatjes op. Ook de natuur profiteert ervan.

Imke van de Laar Geschreven door

Gele en roze bloemen steken boven het hoge water uit. Een lepelaar probeert een visje te vangen. Boswachter Harm Blom kan het niet laten om af en toe een foto te maken. "Dit is prachtig en echt heel bijzonder."

De Biesbosch loopt wel vaker onder water. Daar is dit gebied ook voor bedoeld. Blom: "We zijn een deltagebied. Via de Biesbosch kan het water van de Rijn en de Maas worden afgevoerd naar de zee. Het water staat hier in de winter wel vaker zo hoog. Maar dat dat hartje zomer gebeurt, dat komt niet vaak voor."

"De gevolgen voor de dieren vallen gelukkig mee."

Het water in de Biesbosch stijgt en stroomt zo snel doordat het hoogwater uit de Rijn en de Maas hier nu doorheen komt. Blom gaat op een bruggetje staan. "Kijk", wijst hij. "Hier kan je goed zien hoe hard het water stroomt. Het is ook helemaal bruin, dat komt door al het slib en zand dat door de rivieren is meegesleurd.

Toch maakt Blom zich geen zorgen "Het is een enorme bak met water die hier doorheen komt. Maar er is geen gevaar voor dit gebied. Het stroomt vanuit hier rustig door naar de zee."

De boswachter krijgt veel vragen van mensen die zich zorgen maken over de dieren die in het gebied leven. Maar dat hoeft niet, stelt hij hen gerust. "De gevolgen voor de dieren vallen gelukkig mee. Zij hebben hun weg weten te vinden. Het broedseizoen is net voorbij. De jonge zoogdieren zijn groot genoeg om zelf een hoge en droge plek te vinden. En de vogels zijn al uitgevlogen. Bovendien is er in de zomer genoeg voedsel te vinden."

"Als het water zakt gaan we opruimen."

Ook voor de planten kan het hoge water geen kwaad. Integendeel. "Het hard stromende water spoelt het gebied goed door. En het neemt ook klei, slib en zaden van planten en bloemen uit andere gebieden mee. Dat blijft hier hangen. Dus voor de natuur is het zo verkeerd nog niet."

Waar de boswachter zich wel zorgen over maakt, is het afval dat nu via het rivierwater de Biesbosch in stroomt. "Ik heb beelden uit Duitsland en Limburg gezien, waar caravans en tuinmeubelen voorbij drijven. Dat wordt onder water meegesleurd en kan hier in de bomen en struiken blijven hangen. Dat gaan we de komende dagen in de gaten houden. En als het water zakt gaan we opruimen."

