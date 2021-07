Jumbo op weg naar omzet van 10 miljard

Jumbo-vlaggen (Archieffoto: Kevin Cordewener) vergroot

De verkopen van Jumbo zijn afgelopen halfjaar verder gestegen. Na de recordomzet in coronajaar 2020 verwachtte de supermarktketen al door te groeien. Volgens Jumbo lukte het daarbij om het marktaandeel verder te vergroten. Het boodschappen doen via het internet won wederom flink aan populariteit en de keten heeft ook weer diverse nieuwe winkels geopend.

ANP Geschreven door

De omzet van Jumbo steeg in de eerste jaarhelft met 5,3 procent naar bijna 5,4 miljard euro. Daarmee lijkt het supermarktconcern op koers om dit jaar voor het eerst een omzet van meer dan tien miljard euro in de boeken te zetten. De verkoop via internet steeg met ruim vijftig procent. Dat is volgens Jumbo onder meer een gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen, waardoor veel mensen hun boodschappen liever online doen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen ook fors geïnvesteerd in het netwerk.

Slechte resultaten La Place

De resultaten van La Place vielen net als vorig jaar tegen. De restaurantketen was een groot deel van de afgelopen periode gesloten vanwege lockdownmaatregelen. De omzet bleef in de eerste helft van het jaar steken op 13 miljoen euro. Dat is een daling van zestig procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de restaurants ook grotendeels gesloten waren.

720 vestigingen

De onderneming viert dit jaar een jubileum. De wortels van Jumbo gaan terug naar 1921 toen Johan van Eerdt in Veghel een groothandel in koloniale waren begon. In 1996 werd de eerste Jumbo-super geopend in Den Bosch. Sindsdien is het bedrijf, mede door overnames, sterk gegroeid. Jumbo verwacht dat er in de tweede helft van het jaar drieëntwintig vestigingen worden geopend waardoor het totaal op zevenhonderdtwintig komt te liggen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.