Autobezitters pas op: de steenmarter komt eraan!

De steenmarter rukt op in onder meer Berghem en Oss en dat is slecht nieuws voor auto-eigenaren. Het roofdier dat vaak eieren en brood achterlaat, kan namelijk forse schade onder de motorkap aanrichten. Dat stelt garagehouder Ferry van Zandvoort uit Berghem.

Ferry heeft de laatste weken bij meerdere auto’s in de regio eieren en stukken brood onder de motorkap gevonden. En waar dat aanvankelijk alleen gebeurde bij auto’s van mensen die in het buitengebied wonen, gebeurt dat nu ook bij auto’s van mensen die in de wijken zelf wonen. Dat zegt hij tegen Dtv Nieuws.

Donderdag vond hij zelfs een ei aan onder de motorkap van iemand die aan de Laanderhof in Berghem woont. En drie van de vier auto’s van Van Zandvoort zelf werden ook al eens het doelwit van de steenmarter. Sinds de zomer van 2020 is hij als garagehouder al vele malen op eieren en stukken brood onder de motorkap gestuit.

“En de eerste tien keer dat je brood ziet liggen, pak je het en gooi je het gewoon weg. Dan denk je nog: heeft iemand z’n lunchpakketje op de verkeerde plaats gelegd? Maar toen ik voor de eerste keer een ei vond, ging er bij mij wel een lampje branden.”

“Tachtig procent van de mensen kijkt zelden of nooit onder de motorkap."

Van Zandvoort ging op onderzoek uit en kwam erachter dat het hoogstwaarschijnlijk het werk is van de steenmarter. Mogelijk neemt het dier eieren of brood mee uit tuinen, om er vervolgens mee onder een motorkap te kruipen. Daar 'bewaart' hij het voer, tot hij het weer komt ophalen. De motorkap zou volgens kenners aantrekkelijk zijn voor steenmarters omdat de kabels naar visolie ruiken én omdat ze het isolatiemateriaal kunnen gebruiken voor hun nest.

Vaak hebben auto-eigenaren niet in de gaten dat er een steenmarter in hun auto heeft gezeten, legt Van Zandvoort uit: “Tachtig procent van de mensen kijkt zelden of nooit onder de motorkap. Je kunt op je dashboard van alles zien, zodat de motorkap bijna nooit meer open hoeft. Meestal komen mensen bij mij omdat ze de lucht van rotte eieren ruiken en niet weten waar die vandaan komt. En als ik dan de motorkap open doe en er een ei onder vandaan haal, reageren de mensen stomverbaasd.”

"Jagers mogen steenmarters niet afschieten, omdat het een beschermde diersoort is.”

De overlast die steenmarters kunnen veroorzaken is groot, weet Van Zandvoort: “Wanneer ze op kabels gaan knauwen, kan er kortsluiting ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met elektronica-bekabeling, waterslangen, maar ook met remslangen, al heb ik dat zelf nog nooit gezien."

Het zou volgens de garagehouder ook zomaar kunnen dat de steenmarters het niet bij auto's houden: "Ja, nu zijn het nog auto’s, maar wie zegt dat ze niet ook de tuinen in gaan en daar kabels kapotbijten? Jagers kennen het probleem, maar die mogen ze niet afschieten, omdat het een beschermde diersoort is.”

Alertheid is volgens Van Zandvoort geboden. Hij adviseert om vaker onder de motorkap te kijken en te controleren of er brood of eieren verstopt liggen. Zelf heeft de garagehouder inmiddels ook een oplossing: een marterverjager. Dat is een klein apparaatje dat onder de motorkap geplaatst wordt en dat hoge ultrasone geluiden produceert, die de marter zouden moeten afschrikken. “En dan ben je er in principe vanaf”, besluit Van Zandvoort.

