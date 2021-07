Zo houdt het laagste stukje van Brabant toch droge voeten

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zo werkt het gemaal bij Lage Zwaluwe

Het laagste punt van Brabant ligt bij Lage Zwaluwe, op 2 meter en 38 centimeter onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Toch krijgen ze daar geen last van het hoogwater omdat de rivieren in Brabant veel breder zijn dan in Limburg. Bovendien waakt achter de dijk van het Hollands Diep het gemaal Schuddebeurs over de hoogte van water in de polder.

Overstromingen door hevige regenval zullen volgens deskundigen door de klimaatverandering vaker gaan voorkomen. Waar Limburg nu hard is getroffen, loopt ook het veel lager gelegen West-Brabant een groter risico.

Jack Rombouts van waterschap Brabantse Delta legt uit waarom West-Brabant toch niet zo veel te vrezen heeft van de rivieren: "Het Hollands Diep is hier heel breed. Wij verwachten dat het water hier hooguit zo'n 20 tot 30 centimeter zal stijgen."

"We hebben in de polder een soort badkuip aangelegd als buffer."

Het gevaar voor natte voeten komt bij Lage Zwaluwe eerder vanuit de lucht: langdurige stortbuien die de polder onder water zouden kunnen zetten. Twee enorme pompen in het gemaal Schuddebeurs moeten dat overvloedige water dan zo snel mogelijk in het Hollands Diep lozen.

Juist in verband met de klimaatverandering heeft het waterschap in die polder extra maatregelen genomen rond de Zeepvliet: "We hebben in de polder een soort badkuip aangelegd als buffer. Als het gemaal de grote hoeveelheid niet aankan, dan kunnen we het water tijdelijk daar parkeren."

De angst voor natte voeten bij Lage Zwaluwe is zeker niet nieuw. Vanaf 1794 zorgde windmolen Schuddebeurs voor de afvoer van overtollig water. In 1954 werd deze vervangen door een moderner gemaal, vlak tegen de dijk, dat op elektriciteit en diesel draait.

Het huidige gemaal bestaat uit twee enorme waterpompen die het water uit de Zeepvliet door buizen onderlangs de dijk in het Hollands Diep spuien. Om te zorgen dat de pompen niet verstopt raken, schept een grote grijparm telkens aangedreven waterplanten en vuil voor beide inlaatpunten weg.

"Onze ploegen hebben het waterschap Limburg bijgestaan met hand- en spandiensten."

De waterstand rond Lage Zwaluwe is nu prima op orde. De pompen hoeven niet aan. Toch heeft het waterschap afgelopen week de handen vol gehad, maar dan aan de overstromingen in Limburg. "Onze ploegen hebben het waterschap Limburg bijgestaan met hand- en spandiensten. Zo hebben ze ook geholpen met onze noodkeringen en zandzakvulmachines en hebben onze experts geholpen bij de inspecties van de dijken in het getroffen gebied", vertelt Rombouts.

Het gemaal Schuddebeurs en de omgeving liggen er nu rustig - bijna idyllisch - bij. Onder de dakrand hebben boerenzwaluwen massaal bezitgenomen van het oude gebouwtje. Ze vliegen met de nodige luchtacrobatiek af en aan om hun kroost in de tientallen nesten te voeden.

Geen vuiltje aan de lucht, zo lijkt het nu. Maar het gezegde 'niets zo veranderlijk als het weer' is door de klimaatverandering misschien wel toepasselijker dan ooit.

