18 centimeter meer water en de Overdiepse Polder was overstroomd

Dijkgraaf Kees Jan de Vet bij de Maas met hoog water (foto: Rene van Hoof). vergroot

De boeren in de Overdiepse Polder bij Sprang-Capelle houden het droog. Het overstromingsgevaar is definitief geweken. Dat heeft het Waterschap Brabantse Delta dinsdag bekendgemaakt. Rond vijf uur dinsdagmorgen was de waterstand in de Maas op zijn hoogst. Dagenlang spande het er om of de polder door het hoge water zou overstromen.

Het heeft erom gespannen volgens Waterschap Brabantse Delta. "Het is een kwestie van centimeters geweest", zegt dijkgraaf Kees Jan de Vet. "Bij een peil van 2,50 meter zou het water in het gebied staan, het is uiteindelijk 2,32 meter geworden, Het was spannend, al is het niet te vergelijken met de situatie in Limburg. Het water stroomt nu naar de Biesbosch. Er zijn permanent dijkinspecties geweest."

"Limburg had maar een paar uur om zich voor te bereiden, wij wisten al dagen dat het er aankwam."

De polder bij Sprang-Capelle is bedoeld als overloopgebied als er extreem veel water is. "Tien jaar geleden hebben we hier de dijk verlaagd over een afstand van zes kilometer en aan de andere kant is de dijk verhoogd. Het is de bedoeling dat stedelijke gebieden niet onder water komen te staan door hier water op te vangen. Dat is de filosofie van het project Ruimte voor de Rivieren", legt de dijkgraaf uit. Hij maakt ook complimenten aan Rijkswaterstaat dat erin slaagt om van minuut tot minuut in te schatten hoe hoog het water komt.

De situatie is volgens de dijkgraaf absoluut niet vergelijkbaar met die in Limburg en de Ardennen. "Daar hadden ze maar een paar uur om zich voor te bereiden op de vloedgolf, terwijl wij het al vanaf vorige week woensdag wisten dat die er aankwam."

"De hele situatie van de afgelopen week moet een wake-upcall zijn."

De wateroverlast laat nog maar eens zien hoe groot het klimaatprobleem is, stelt de dijkgraaf: "Het klimaatvraagstuk heeft vele gezichten. Afgelopen week was het een extreme situatie met te veel water. Ik verwacht binnen twee weken in Brabant extreme droogte. Dat zijn enorme klimaatstoten.

"De hele situatie van de afgelopen week moet in Nederland en Europa een wake-upcall zijn dat er echt iets aan de hand is", zegt de dijkgraaf. "De klimaatverandering moet veel hoger op de politieke agenda komen."

"Alle troep die is meegedreven moet worden opgeruimd."

Stan Fleerakkers is een van de boeren in de Overdiepse Polder. Voor hem waren het spannende dagen, omdat overstroming dreigde. "Zoiets verwacht ik wel in de winter, maar absoluut niet in de zomer", zegt hij. Fleerakkers zegt dat er nog volop werk aan de winkel is en hoopt op nazorg door het waterschap. "De uiterwaarden staan onder water en er kan allerlei troep meedrijven. Dat moet allemaal worden opgeruimd. Ook het kwelwater staat nog hoog."

Fleerakkers is ook niet te spreken over de volgens hem gebrekkige communicatie door het waterschap. Dijkgraaf Kees Jan de Vet meent dat er wel goed is gecommuniceerd met de boeren: "Maar we gaan na afloop uiteraard alles goed evalueren."

