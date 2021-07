Michiel Kramer nieuwe spits van RKC

Michiel Kramer in het shirt van RKC vergroot

RKC heeft zich versterkt met Michiel Kramer. De spits komt transfervrij over en tekent een contract tot medio 2023. De 32-jarige aanvaller sluit zich per direct aan bij de Waalwijkers.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de komst van Kramer. "Met Michiel halen we naast een zeer ervaren spits een echte winnaar in huis. Met zijn balvastheid, kopkracht en scorend vermogen voegen we extra kwaliteit toe aan de selectie. Het is fijn dat we Michiel al in deze fase van de voorbereiding welkom kunnen heten."

Michiel Kramer begon zijn loopbaan in de jeugd bij Excelsior, waarna hij bij NAC zijn profdebuut maakte. In Nederland speelde hij verder nog voor Volendam, ADO, Feyenoord, Sparta en FC Utrecht. Maccabi Haifa in Israël is het enige buitenlandse avontuur geweest in zijn carrière.

Broodje kroket

Ongetwijfeld is het eten van een broodje kroket in de rust van een wedstrijd van Feyenoord het meest opmerkelijke moment uit zijn carrière. De toenmalig spits van de Rotterdammers werd later op het matje geroepen aangezien het moment in beeld was gebracht door diverse camera's.

In Waalwijk zal Kramer moeten concurreren met Finn Stokkers die vorig jaar overkwam van NAC. Stokkers begon goed in Waalwijk en stond halverwege het seizoen op vijf doelpunten. Hoewel hij in de tweede helft van het seizoen bijna niet meer in actie kwam werd de spits, samen met de vertrokken Cyril Ngonge, alsnog clubtopscorer met vijf goals. Aan Kramer de taak de Waalwijkers komend seizoen aan de broodnodige doelpunten te helpen.

