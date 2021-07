Coronanieuws: bijna heel Nederland naar 'zeer ernstig'

Ook deze woensdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus, in én buiten Brabant.

De redactie van Shownieuws nam anoniem contact op met een van de adverteerders. Deze beweert voor een prijs van 250 euro een vaccinatieregistratie te kunnen regelen via de systemen van de GGD. Met de registratie zou het vervolgens mogelijk zijn om een vaccinatiebewijs aan te maken in de CoronaCheck-app. Betalen kan via verschillende cryptovaluta's.

In vrijwel heel Nederland is de corona-uitbraak 'zeer ernstig' geworden. In 23 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanaf woensdag dit hoogste risiconiveau. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, op 'ernstig'.

"Een traditionele aanpak zou ertoe leiden dat de gevraagde informatie later en gefragmenteerd openbaar zou worden", aldus de Jonge in zijn brief, die zegt begrip te hebben "voor het ongeduld van de indieners van Wob-verzoeken". "De wens tot snelheid deel ik."

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank, die het departement vorige maand opdroeg binnen twee maanden aan een aantal zogeheten Wob-verzoeken van verschillende media te voldoen. Dat schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. De termijn van twee maanden die de rechtbank Midden-Nederland stelt voor het openbaar maken van de gevraagde informatie is volgens VWS "niet uitvoerbaar".

Grote vaccinatielocaties gaan binnenkort weer dicht

Nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het vaccinatietempo afneemt, gaan enkele grote vaccinatielocaties binnenkort weer dicht. In de Expo in Houten worden op 4 augustus de laatste prikken gezet. Eind augustus sluiten ook de locaties in de Jaarbeurs in Utrecht en de Rijtuigenloods in Amersfoort, meldt de GGD.

In Houten heeft de GGD Utrecht al meer dan 1,1 miljoen prikken gezet. "Bijna iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie is inmiddels geheel of gedeeltelijk gevaccineerd, heeft een afspraak ingepland of heeft een uitnodiging ontvangen. We plannen elke week nog duizenden afspraken in, maar die aantallen lopen al terug", legt de gezondheidsdienst uit.