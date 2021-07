ASML haalt voor 8,3 miljard aan orders binnen, 1 miljard winst in kwartaal

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Chipmachinefabrikant ASML heeft in het afgelopen kwartaal het orderboek haast zien verdubbelen. Door de krapte op de chipmarkt zijn er veel bedrijven met uitbreidings- of vernieuwingsplannen en dat bleek uit zo'n 8,3 miljard euro aan orders. In totaal heeft ASML nu 17,5 miljard euro aan bestellingen in de boeken staan.

De komende tijd blijft die vraag nog wel hoog, stelt topman Peter Wennink. Niet alleen willen klanten de allernieuwste technologie hebben, maar ook de vraag naar wat minder geavanceerde machines voor processors en geheugenchips is groot. ASML werkt daarom aan het verhogen van de verkopen met ongeveer een derde ten opzichte van vorig jaar.

De omzet kwam uit op 4 miljard euro, wat iets lager was dan in het eerste kwartaal, maar paste in de verwachtingen van ASML. Behalve chipmachines verkocht het bedrijf ook de nodige software-updates aan klanten. Daarmee kunnen die met hun bestaande machines de productiecapaciteit verbeteren.

Van alle verkopen is meer dan de helft winst voor ASML, al is dat wel voor belastingen en afschrijvingen. Uiteindelijk bleef er onder de streep een nettowinst van ruim 1 miljard euro over.

