Man verdacht van betaalde hulp bij zelfdoding, meerdere mensen overleden

In 2018 kocht Omroep Brabant dit potje met zelfmoordpoeder. vergroot

Een 28-jarige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden omdat hij meerdere mensen zou hebben geholpen bij zelfdoding. Hij wordt verdacht van het verkopen van een dodelijk middel, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Rebecca Seunis Geschreven door

De zaak kwam volgens het OM aan het rollen nadat verschillende mensen overleden na het innemen van het middel dat de Eindhovenaar hen zou hebben verkocht.

Naast het zelfdodingsmiddel zou hij volgens het OM ook een medicijn hebben verkocht dat braakneigingen vermindert. "Dat medicijn kun je alleen krijgen via een arts of apotheek." Omdat de man geen arts of apotheker van beroep is, heeft hij volgens het Openbaar Ministerie de Geneesmiddelenwet overtreden.

De man zou zich hebben laten betalen voor de medicijnen en leefde van het geld dat hij daarmee verdiende, stelt het OM. Hoeveel mensen met zijn hulp hun leven hebben beëindigd, kan het Openbaar Ministerie niet zeggen. Het zegt ook niets over hun leeftijd of in welke periode de zelfdodingen plaatsvonden.

In 2018 ontdekte Omroep Brabant dat het vrij eenvoudig is om zelfmoordpoeder te kopen. Bekijk hier hoe dat ging:

Wachten op privacy instellingen...

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.

LEES OOK: Undercover: zo eenvoudig kon Omroep Brabant zelfmoordpoeder kopen via Marktplaats

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.