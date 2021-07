Boer Daan ziet 75 hectare met aardappelen, mais en bieten kopje onder gaan

Akkerbouwer Daan Janssen uit Escharen schat dat hij zo’n 300.000 euro schade heeft. De boer verloor door de overstroming van de Maas alle gewassen die hij teelde in de uiterwaarden. Het gaat om 75 hectare aan aardappelen, maïs, suikerbieten en graan.

"In totaal 75 hectare in de uiterwaarden, dat is allemaal verloren.”

Janssen snapt dat hij in de uiterwaarden teelt en dat dat risico’s met zich meebrengt. “Op de uiterwaarden telen in de winter is een heel groot risico”, zegt hij. “Maar in de zomer? De laatste keer dat er in de zomer een overstroming was, was in 1980. Hier kan je je niet voor verzekeren. Je kan er niks aan doen. Je staat erbij en je bent machteloos.”