Peter R. de Vries ook in Tilburg herdacht met bloemen, briefjes en kaarsen

Samantha Merkx wilde woensdag ook in Tilburg iets doen om stil te staan bij de dood van misdaadjournalist Peter R. de Vries. De herdenkingsplek aan de Professor Gimbrèrelaan is woensdagochtend al bezaaid met bloemen, briefjes en kaarsen.

Samantha had een oproep geplaatst op Facebook: “Ik nodig jullie uit om hier jullie steun te betuigen voor zijn naasten en je eigen verdriet of emoties te uiten." Ze sloot af met: “Laat alsjeblieft de misdaad nooit winnen. On bended knee, is no way to be free.”

Anoek en Sanne komen samen een bos witte rozen leggen. De vriendinnen zijn geschrokken van de aanslag en vinden het fijn dat er een plek is om te herdenken. “We zagen een bericht op Facebook over de plek. Anders waren we wel naar Amsterdam gereisd, maar het is daar zo druk.”

“Hij heeft zo veel voor de maatschappij betekend.”

Ze staan even stil en kijken naar de bloemen en kaartjes. “Hij heeft zo veel voor de maatschappij betekend, wat mooi dat dit dan gedaan wordt”, verzucht Sanne. “Hij durfde alles te zeggen wat wij niet durfden”, zegt Anoek.

Anoek is zelf beveiligingsmedewerker, maar denkt dat het niet uit zou hebben gemaakt als De Vries beter was beveiligd. “Die criminelen die dat doen zijn nergens bang voor.” Door haar studie is weet ze hoe beveiliging van mensen in zijn werk gaat. “Dat had denk ik niet veel verschil gemaakt.”

De herdenkingsplek is te vinden tegenover het gebouw van de Fontys Hogeschool Journalistiek.

