Jongen gewond na ongeluk met springkussen op vakantiepark

Een jongen is woensdagmiddag gewond geraakt op vakantiepark Prinsenmeer in Asten. Hij speelde op een springkussen en kwam ongelukkig op zijn hoofd terecht, meldt een getuige.

De jongen is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De getuige geeft aan dat hij nekletsel zou hebben.