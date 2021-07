Man (64) met scootmobiel van snelweg gehaald

Automobilisten op de A270 moesten woensdag twee keer met hun ogen knipperen: er reed een scootmobiel over de weg. De politie heeft de bestuurder van 64 bij Helmond van de weg gehaald.

De man reed woensdagochtend rond negen uur over de vluchtstrook in de richting van Eindhoven. Automobilisten die de man zagen rijden, schakelden de hulpdiensten in.