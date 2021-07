Vakantieperiode start met regen- en onweersbuien: 'Kans op lokaal overlast'

Een regenbui trekt over Brabant. (Foto: Ben Saanen, Budel) vergroot

Voor veel Brabanders start dit weekend de zomervakantie, maar Wouter van Bernebeek van Weerplaza heeft voor deze mensen niet zo'n goed nieuws. Er zijn namelijk regen- en onweersbuien op komst. "Die kunnen lokaal wateroverlast opleveren." En na het weekend wordt het volgens hem niet veel beter.

Tot dit weekend wachten ons wel nog een paar mooie dagen. Zowel deze donderdag als vrijdag wordt het 24 of 25 graden en schijnt de zon flink. "Af en toe trekt wel wat bewolking over, maar dat stelt allemaal niet zoveel voor", vertelt Wouter in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! "Er staat ook weinig wind, dus dit zijn heerlijke dagen om eropuit te gaan."

Wateroverlast

Maar zaterdag gaat het weerbeeld wat veranderen. "Het wordt broeierig warm: 27 of misschien 28 graden op sommige plekken. Dan weet je dat in Nederland regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. Die gaan er ook komen, alleen is de timing nog een beetje onzeker. Het kan al in de middag zijn. Het zijn lokale buien. Het zal dus zeker niet overal regenen, maar dit is wel iets om in de gaten te houden. Als zo'n bui boven je hoofd hangt, kan dit heel lokaal wateroverlast opleveren."

Zondag verwacht Wouter een temperatuur van zo'n 25 graden. "Maar ook dan kunnen een paar regen- of onweersbuien ontstaan in de loop van de dag. En dit geldt eigenlijk ook voor bijna elke dag volgende week."

Onze provincie heeft vaker te maken met noodweer dan de rest van Nederland. Waarom dat precies zo is, leggen we je uit in deze video.

