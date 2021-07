Belg (19) mishandeld in jachthaven Willemstad, jonge verdachten opgepakt

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Een negentienjarige Belg is woensdagavond mishandeld in de jachthaven van Willemstad. De man raakte daarbij gewond, hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft twee verdachten, een jongen van zeventien en een man van twintig uit Willemstad, opgepakt. Rond middernacht kwam er bij de politie een melding binnen van een geweldsincident aan de Benedenkade. De Belg zou op een afgesloten terrein mishandeld zijn. Hij werd door de toegesnelde agenten gewond gevonden.

De twee verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, de politie doet onderzoek. Er is onder meer gesproken met enkele getuigen.

