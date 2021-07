Fietsster (85) overleden bij ongeluk in Deurne

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Fietsster overleden bij ongeluk in Deurne

Een fietsster is donderdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de Bakelseweg in Deurne. De 85-jarige vrouw uit Deurne kwam rond elf uur in botsing met een bestelbus.

Volgens een ooggetuige zou de vrouw, die reed op een elektrische fiets, zijn geschept door een busje toen ze de weg overstak. Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij. Op de Bakelseweg is de politie een onderzoek begonnen naar wat er precies is gebeurd.

