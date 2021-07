Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Teun (10) redt klasgenootje en is nu officieel een held

Een cape heeft hij niet, maar verder voldoet Teun (10) uit Helmond helemaal aan het plaatje van een superheld. De groep zes-leerling redde een klasgenootje na een ongeluk tijdens een schoolreisje. Donderdag krijgt hij officieel de heldenstatus, met het bijbehorende kinderlintje van de gemeente Helmond.

Rob van Kaathoven Geschreven door

September vorig jaar: het belooft een mooie dag te worden, het schoolreisje van Basisschool Dierdonk in een attractiepark. Ook groep zes, de klas van Teun van de Ven en Louïs Leander (9), geniet met volle teugen. Tot het mis gaat bij de botsautootjes.

Als zijn karretje stil valt, stapt Louis uit de botsauto op de baan. Hij loopt op dat moment op blote voeten, wat levensgevaarlijk blijkt. Op sommige delen van de baan staat stroom, ook op de plek waar Louïs z’n voet neerzet. Hij komt onder stroom te staan, valt op de grond en kan niet meer bewegen. Klasgenootje Teun twijfelt geen moment en stapt uit. Het lukt hem om Louis snel van de vloer te krijgen.

Iedereen is trots

Een schooljaar verder en met de grootste schrik achter de rug staan de twee hoofdrolspelers in dit verhaal op het podium van de aula van Basisschool Dierdonk. Burgemeester, schooldirecteur, wethouder en de hele klas kijken toe hoe Teun het heldenspeldje opgespeld krijgt. De kortste speech van de ochtend, die van Louïs, maakt het meeste indruk. Hij is vooral trots op zijn redder. Punt.

Teun en Louis krijgen ook snoep vergroot

In de zaal ook twee trotse ouders. Moeder van Teun, Simone Wintjes: “Hij heeft er toch goed over nagedacht in die ene flits van een seconde. Ze hebben het thuis vaak over technische dingen gehad, zoals bliksem in de auto, dus hij wist wel het een en ander van onder stroom komen staan. Ik denk dat hij dat ook heeft meegenomen in de overweging die hij heeft gemaakt.”

Louïs maakt het goed

De familie van Louïs is vooral dankbaar. “Voor ons was hij al een held, meteen, geen twijfel mogelijk.” Het slachtoffertje moest een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven. Lichamelijk gaat het goed, maar psychisch heeft het langer geduurd en nog steeds zitten de emoties hoog. “Vergeten doen we nooit, maar het gaat nu wel weer goed.”

Held Teun gaat met een oorkonde, het heldenspeldje en ook niet onbelangrijk, met snoep naar huis. Maar er is meer, de twee vriendjes krijgen ook een bioscoopbon. Die zou zomaar verzilverd kunnen worden voor een kaartje voor een superhelden film.

De hele klas kijkt mee vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.