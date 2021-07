Auto ondersteboven op de A58, file loopt op

Een auto is donderdagmiddag op zijn kop beland naast de vangrail van de snelweg. Dat gebeurde op de A58 bij knooppunt Batadorp, richting Tilburg.

De file loopt steeds verder op. Door het ongeluk zijn drie rijstroken van de A2 richting Eindhoven dicht tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. De verbindingsweg van de A2 naar de A58 richting Tilburg is dicht. Verkeer kan omkeren bij afrit Best.

Oorzaak nog onduidelijk

Op de foto van Rijkswaterstaat zijn meerdere ambulances en politieauto's te zien rondom de auto. Ook kwam er een traumahelikopter. Het is niet precies duidelijk hoe dit ongeluk is gebeurd en hoe de bestuurder eraan toe is. De politie doet nog onderzoek.