Auto ondersteboven op de A58, urenlang files

Het verkeer bij Eindhoven heeft in de donderdagavondspits bijna drie uur lang last gehad van files. De problemen ontstonden toen rond half vier een auto op zijn kop belandde naast de vangrail van de snelweg. Dit gebeurde op de A58 bij knooppunt Batadorp, richting Tilburg. De langste file stond op de A2, die ook op dit knooppunt uitkomt.

Deze file, in de richting van Eindhoven, was lang een kilometer of 13. Pas na zes uur donderdagavond nam de lengte af. Toen werden ook de drie rijstroken van de A2 tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, die urenlang dicht waren, weer vrijgegeven. In de andere richting stond lange tijd een korte file.