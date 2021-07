Auto raakt van de weg en knalt op wal

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een automobilist is donderdag kort na middernacht in Loon op Zand van de weg geraakt en op een aarden wal geknald. Het ongeluk gebeurde rond tien voor een op de Midden-Brabantweg. De bestuurder had gedronken.

Een automobilist is donderdag kort na middernacht in Loon op Zand van de weg geraakt en op een aarden wal geknald. Het ongeluk gebeurde rond tien voor een op de Midden-Brabantweg. De bestuurder had gedronken.

De auto kwam met een flinke knal tot stilstand, maar de bestuurder raakte niet gewond. Hij werd ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Uit een blaastest die op de plaats van het ongeluk werd afgenomen, bleek dat de man onder invloed was van alcohol. Daarom moest hij mee naar het politiebureau voor een ademanalyse.

De auto is door een lokaal bergingsbedrijf weggetakeld.

Foto: SQ Vision. vergroot

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.