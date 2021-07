Peter Gillis zet enorme miljoenenvilla in Vlaanderen alweer te koop

Peter Gillis met zijn vriendin Nicol bij hun villa in Pelt (foto: Wessel de Groot). vergroot

Vakantieparkenmagnaat Peter Gillis en zijn vriendin Nicol hebben verhuisplannen. Hun villa in Pelt, net over de grens, staat te koop voor 1,4 miljoen euro.

Peter en Nicol wonen nog niet zo lang in hun Vlaamse stulpje. In het eerste seizoen van hun reallifesoap op SBS6 was vorig jaar te zien hoe het koppel het huis inrichtte, maar nu vinden de twee het dus weer tijd voor wat anders.

De nieuwe eigenaar krijgt een villa die van alle gemakken is voorzien: het huis is volgens de makelaar in 2019 nog helemaal gerenoveerd. Er zijn onder meer vijf slaapkamers, twee badkamers, een enorme woonkamer en een flinke keuken. De villa is beveiligd met een ‘hoogwaardig alarmsysteem’, in de garage is ruimte voor vier auto’s.

Tv-kijkers maakten in augustus vorig jaar voor het eerst kennis met Peter Gillis. Het dagelijkse reilen en zeilen van de vakantiefamilie trekt elke aflevering gemiddeld zo'n 800.000 kijkers. Op 31 augustus begint het vierde seizoen van de serie.

"We doen het nog steeds met veel plezier", vertelde Peter eerder. "We krijgen heel veel positieve reacties. Mensen zijn alleen maar vol lof. Ze zeggen: 'Je bent jezelf, het is geen toneelspel'. Dat hoor ik het meest."

