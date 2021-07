Als Linda ooit zou trouwen wilde ze leren paaldansen, nu staat ze op het NK

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Linda Kastermans doet mee aan het online NK Paalsport.

Als jonge meid zei Linda Kastermans (40) uit Veghel tegen haar vriendinnen: "Als ik ooit ga trouwen, wil ik een workshop paaldansen." Het huwelijk kwam er, de workshop paaldansen helaas niet. Dus besloot ze op haar 35e alsnog de stoute schoenen aan te trekken en op les te gaan. En ze heeft talent, want zaterdag 24 juli doet ze mee aan het Nederlands Kampioenschap.

Paaldansen staat al lang niet meer alleen bekend als 'het dansje in de stripclub'. "Paalsport is de ultieme work-out waarbij het hele lichaam getraind wordt", zegt Linda. Ze werd pas echt gegrepen door de sport toen ze als 'nieuweling' op haar 36e ging kijken bij het NK. Daar zag ze Bettine Sarton in de paal hangen, toen al boven de vijftig. "Toen dacht ik: dat wil ik ook. zij was voor mij echt een held."

Ze kwam terecht bij de studio van Sarton (nummer 5 van de wereld in haar klasse) en kreeg daar les van haar grote voorbeeld. "Twee jaar geleden is ze gestopt. Ik heb een deel van haar lessen overgenomen en nu is ze officieel mijn coach. Iets waar ik maar wat trots op ben."

Meedoen aan dit NK is een droom, tegelijkertijd is het anders dan anders. Ook hier gooit corona roet in het eten. Het NK wordt dit jaar online gehouden. Dat betekent dat Linda haar optreden doet in een zaal waar maar één jurylid zit en verder mensen voor het bedienen van de camera en het geluid. "Normaal geeft het publiek je juist een boost, dus het is wel jammer dat het zo moet."

Net als bij bijvoorbeeld een turnoptreden, moet haar optreden voldoen aan heel veel eisen. Zo moet het optreden 11 verplichte oefeningen bevatten. Daarnaast kan je nog bonuspunten verdienen. "Ik mag zelf 11 oefeningen kiezen uit een lijst. Daar bouw je dan je choreografie omheen."

"Het NK is gewoon een heel mooie test om te kijken waar ik sta."

Linda krijgt 20 minuten de tijd om twee keer haar routine te doen. Een choreografie van 4 minuten. De beste van de twee wordt opgestuurd naar een internationale jury die haar zal beoordelen. Pas op 17 augustus krijgt ze de uitslag. "Het NK is gewoon een heel mooie test om te kijken waar ik sta. Hier komt alles van dat harde trainen bij elkaar. Dat alleen al maakt het heel bijzonder."

Dat ze talent heeft weet ze nu. Dat het misschien wel zonde is dat die workshop paaldansen er ruim tien jaar geleden niet is gekomen weet ze ook. Want daardoor weet ze nooit waar het had kunnen eindigen. Haar dochter heeft de smaak in elk geval al te pakken. "Dat is ook niet zo moeilijk met een paal in de woonkamer. Die doet gewoon al trucjes", lacht ze.

Zaterdag om 13.00 uur beginnen haar 20 minutes of fame. En met een mooi resultaat staat de deur naar het Europees Kampioenschap voor haar open.

