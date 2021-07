Eitjes van gevaarlijke tijgermug gevonden op parkeerplaats langs de A16

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op een parkeerplaats langs de snelweg A16 bij Zevenbergschen Hoek eitjes van de Aziatische tijgermug gevonden. Deze mug kan gevaarlijke ziektes zoals dengue (knokkelkoorts) overdragen. De NVWA vermoedt dat de muggen zijn meegekomen met vracht- of vakantieverkeer uit zuidelijke landen.

De NVWA-inspecteurs onderzoeken geregeld parkeerplaatsen op de aanwezigheid van tijgermuggen of -eitjes omdat die regelmatig als ongewenste gast meereizen op bijvoorbeeld een auto of caravan. Tijdens een van die inspecties zijn de eitjes op de parkeerplaats in Zevenbergschen Hoek gevonden.