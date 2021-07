Agent deelt privégegevens van slachtoffer van huiselijk geweld op Instagram

Een Tilburgse agent heeft donderdag privégegevens van een slachtoffer van huiselijk geweld op Instagram gedeeld. De gegevens hebben ruim twintig uur online gestaan.

Op zijn politieaccount deelde de Tilburgse wijkagent een filmpje van het scherm in de politieauto waarop de melding van het huiselijk geweld binnenkwam. Wie het scherm pauzeerde of een screenshot maakte, kon privégegevens van het slachtoffer lezen:

Toen Omroep Brabant de blunder ontdekte, was de politie nog niet op de hoogte. “Dit mag niet, dit is niet de bedoeling. Dit had nooit mogen gebeuren en wij gaan dit zo snel mogelijk rechtzetten. Er zal een stevig gesprek met de wijkagent plaatsvinden”, reageert woordvoerder Eric Passchier vrijdagmiddag.