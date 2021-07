Onderzoek naar opstootjes tussen supporters van PSV en Galatasaray

PSV doet verder onderzoek naar enkele opstootjes die tijdens de eerste helft van de wedstrijd PSV - Galatasaray op de tribunes plaatsvonden. Daar waren vermoedelijk rivaliserende fans van beide clubs bij betrokken.

“We betreuren dit ten zeerste, juist omdat we zo blij waren dat we eindelijk weer met publiek konden spelen", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. PSV heeft inmiddels contact opgenomen met de UEFA en probeert na te gaan wat er precies is gebeurd. Daarvoor worden onder meer camerabeelden bekeken en seizoenkaartgegevens nagegaan.