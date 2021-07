PSV mag met 1600 supporters naar Johan Cruijff Schaal

Supporters tijdens de wedstrijd PSV-FC Groningen in april (foto: ANP/Olaf Kraak). vergroot

PSV mag in de wedstrijd tegen Ajax voor de Johan Cruijff Schaal 1600 supporters meenemen naar de Arena. Dat meldt PSV. Het is voor het eerst in anderhalf jaar dat er komend seizoen weer uitsupporters welkom zijn bij voetbalwedstrijden.

De wedstrijd wordt, afhankelijk van het Europese programma van PSV, op zaterdag 7 of op zondag 8 augustus gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Vanwege het coronavirus werden afgelopen seizoen de meeste voetbalwedstrijden in het profvoetbal zonder publiek afgewerkt. Bij een klein aantal wedstrijden mocht in de stadions beperkt thuissupporters aanwezig zijn.

Normaal is de traditionele openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, waarin de landskampioen tegen de winnaar van de KNVB-beker speelt. Omdat Ajax afgelopen seizoen beide prijzen won, gaat de strijd nu tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie.

